Prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic. Kar dolgo je bilo na eumostwanted.eu objavljeno iskanje za Meliso Smrekar (ugrabitev otroka) in Mitjo Pavlinom (podjetje Kovintrade naj bi ogoljufal za skoraj štiri milijone evrov). Kar naenkrat pa je Pavlin s spleta izginil in na seznamu se je ob slovenski zastavi pojavila silhueta neznane osebe s pripisom aretiran. Je torej 62-letni Štajerec, ki naj bi se pred slovensko roko pravice skrival na rajskem Zanzibarju, padel v policijske lisice? Odgovor je ne oziroma vsaj slove...