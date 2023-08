Prijeli osumljenca najmanj petih ropov v Mariboru

Minuli petek so policisti pred preiskovalnega sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru s kazensko ovadbo privedli 44-letnega moškega, za katerega je podan utemeljen sum, da je med 22. majem in 2. avgustom letos v Mariboru izvršil najmanj pet kaznivih dejanj ropov.

Osumljeni je slovenski državljan, brez stalnega bivališča, ki je zadnjih nekaj mesecev neprijavljen prebival in živel na območju občine Slovenska Bistrica. Tam so mu zaradi nevarnosti, da je oborožen in da se bo prijetju upiral, policisti Specialne enote 24. 8. zgodaj zjutraj odvzeli prostost, odrejeno pa mu je bilo tudi pridržanje.

Našli orožje

V kasnejši hišni preiskavi smo kriminalisti PU Maribor našli in zasegli pištolo, za katero sumijo, da je bila uporabljena v ropih. Pri kriminalistično tehničnem pregledu orožja so ugotovili, da gre za zračno pištolo, ki je imitacija pravega orožja. Zaseženi so bili tudi drugi predmeti oblačila in obutev, med njimi tudi ovratna ruta, ki je bila najverjetneje, tako policisti, uporabljena med izvrševanjem kaznivih dejanj.

Vseh pet ropov je osumljeni izvršil v trgovinah v Mariboru, in sicer 22. maja v trafiki na Pobrežju, 21. junija v trafiki na Gosposvetski cesti, 23. junija v trgovini na Taboru, 4. julija v marketu na Pobrežju in 2. avgusta v lekarni Maribor, na Gosposvetski. S temi dejanji si je protipravno prilastil skoraj 15.000 evrov.

Več kot sto razgovorov

Policisti in kriminalisti so ob izvršenih kaznivih dejanjih ropa vodili intenzivno kriminalistično preiskavo in osumljenega izsledili na podlagi izvedenih obsežnih policijskih pooblastil in ukrepov, ki med drugim vključujejo več kot sto razgovorov, mnoge zavarovane sledove pri ogledih krajev teh dejanj, veliko količino zaseženih predmetov in posnetkov video nadzornih sistemov, izdelavo fotorobota, številne poostrene nadzore, ki so jih praktično več kot en mesec s policisti in kriminalisti različnih policijskih izvajali na območju Maribora.

Osumljeni je že bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. V letu 2016 je bil zaradi ropa že pravnomočno obsojen.

Obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je v navedenem obdobju storil še vsaj dva ropa, zato s preiskovanjem teh dejanj intenzivno nadaljujejo.

Kakšna kazen mu grozi

Za kaznivo dejanje ropa po 206/1 čl. Kazenskega zakonika, je predpisana zaporna kazen v razponu od enega do desetih let.