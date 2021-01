Prijeli mladoletnika, imela sta tudi prepovedano drogo

Policisti so včeraj okoli 22. ure prejeli obvestilo občana, da dve osebi vlamljata v eno izmed trgovin na območju Hrastnika.



Na kraju so zalotili in prijeli mladoletnika, ki sta poskušala vlomiti v skladišče trgovine.



Za čas zbiranja obvestil so jima odvzeli prostost. Med postopkom so pri enem našli tudi manjšo količino prepovedane droge konoplje rastline.



Oba bodo kazensko ovadili. Prav tako bo izveden ustrezen prekrškovni postopek zaradi posesti prepovedane droge in kršitve odlokov o omejitvi gibanja, poroča PU Ljubljana.