Prijeli kradljivca, ki sta žeparila po Ljubljani

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so včeraj odvzeli prostost 23- in 33-letniku, ki sta med 20. in 27. marcem v centru Ljubljane izvršila 5 drznih tatvin.

Vse kraje sta izvedla na način, da sta pristopila do oškodovancev, nekatere zamotila z vprašanji in jim iz torbic ali žepov jaken odtujila vrednejše predmete (predvsem mobilne telefone in denarnice). Z dejanji sta povzročila za okoli 3700 evrov materialne škode.

Oba osumljena sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je obema odredil pripor.