Prijeli kar 68 tujcev, ki so v Slovenijo prišli nezakonito

Na mejni prehod Obrežje je 29. maja nekaj pred 6. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Na podvozju so odkrili državljana Konga in državljana Senegala, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Nedovoljeni prehodi meje

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Rakovec, Kapele, Loče, Brežice) izsledili in prijeli 17 državljanov Sirije, 13 državljanov Turčije, osem državljanov Afganistana, pet državljanov Maroka, štiri državljane Iraka in po dva državljana Alžirije, Nigerije, Indije in Pakistana.

Shod Amnesty International in azilantov proti zakonu o tujcih pred parlamentom leta 2017. FOTO: Jože Suhadolnik

Na območju PP Črnomelj (Bedenj, Žuniči) so izsledili in prijeli tri državljane Maroka, državljana Palestine in državljana Irana in na območju PP Metlika (Metlika, Rakovec) pet državljanov Turčije in državljana Maroka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še niso zaključeni.

