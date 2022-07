Prijeli italijanskega dilerja, ostal je brez konoplje

Tukajšnjim policistom je prišlo na uho, da se Italijan na Tolminskem ukvarja s prepovedanimi drogami. Potem ko so pridobili odredbo za hišno preiskavo preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, so konec prejšnjega tedna potrkali na njegova vrata.

Italijanskemu državljanu so zasegli računalnika, tri mobilne telefone in videokamere, našli pa so dva prostora, ki sta namenjena za proizvodnjo in predelavo prepovedane konoplje.

Zasegli so več kot 60 vrhov te rastline. Poleg tega so zasegli pripomočke, ki jih je uporabljal pri izdelavi, predelavi in prodaji prepovedane konoplje, ter večjo vsoto denarja (okoli 5000 evrov) neugotovljenega izvora.