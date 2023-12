Prijeli 34-letnega Ljubljančana, to je počel po prestolnici

Včeraj so policisti Policijske postaje Ljubljana Center po zbranih obvestilih odvzeli prostost 34-letnemu Ljubljančanu, ki je utemeljeno osumljen, da je izvršil najmanj tri vlome na območju Ljubljane.

»In sicer da je v mesecu oktobru vlomil v gostinski obrat, od koder je odtujil prenosno blagajno, v skladiščni kontejner, od koder je odtujil električni skiro, in gostinski lokal, od koder je odtujil različne tehnične predmete, alkoholne pijače, tobačne izdelke ter menjalnino. Pri tem je pridobil za skupno okoli 1.800 eur protipravne premoženjske koristi,« sporoča Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Osumljenec je bil zaradi utemeljenega suma treh kaznivih dejanj velike tatvine priveden pred preiskovalnega sodnika, ta je zanj odredil pripor. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 647 klicev, 199 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 51 nanašalo na kriminaliteto, 49 na javni red in mir ter 67 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 12 tatvin, 8 vlomov (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in 4 primere poškodovanja tuje stvari. Pri prometni varnosti so obravnavali 18 prometnih nesreč z materialno škodo in 4 nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo. Glede javnega reda in miru so intervenirali 18-krat na javnem kraju in 4-krat v zasebnem prostoru. Obravnavali so 25 posameznikov zaradi nezakonitega prehoda državne meje.