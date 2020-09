Prijeli 22 tujcev, sumijo Moldavca in Ukrajinca

Ormoški policisti so v nedeljo zvečer v naselju Hum pri nedovoljenem prestopu državne meje iz Hrvaške v Slovenijo prijeli 22 tujcev, ki naj bi jim pri tem pomagala državljana Moldavije in Ukrajine.



Policijska uprava Maribor poroča, da trenutno poteka predkazenski postopek, saj še vedno zbirajo obvestila in dokaze. Med prijetimi ilegalnimi prebežniki je bilo 15 državljanov Bangladeša in sedem državljanov Pakistana, policija pa preiskuje kaznivo dejanje nedovoljenega prestopa državne meje.



Policisti so sicer danes zgodaj zjutraj v Središču ob Dravi prijeli še državljana Afganistana, ki je sam nezakonito prestopil državno mejo. Vrnili ga bodo hrvaškim varnostnim organom.