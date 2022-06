Prijeli 20-letnika, ki je vlamljal v poslovne prostore in parkomate

Policisti PP Maribor II so v nedeljo odvzeli prostost 20-letniku iz Maribora, ki je utemeljeno osumljen, da je od aprila večkrat vlomil v poslovne prostore in parkomate na območju Maribora. Po nestrokovni oceni je povzročil materialno škodo v skupni vrednosti okoli 50.000 evrov. Po vseh zbranih obvestilih so ga policisti v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ta pa zanj odredil pripor.