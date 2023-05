Prijavili berača pred trgovino, zato so ga obiskali policisti

V četrtek 18. maja dopoldne so policiste obvestili o primeru beračenja pred večjo trgovino v Ajdovščini. Na kraj so bili napoteni policisti PP Ajdovščina, ki so na kraju ugotovili, da se je na omenjenem kraju nahajal 42-letni državljan Romunije, ki ni vsiljivo beračil. Ajdovski policisti so mu izrekli opozorilo, tuji državljan se je zatem odpravil proti sosednji Italiji.

Prosjačenje za miloščino na način, da nekdo stoji z iztegnjeno roko, kleči ipd., ni prekršek, saj ne gre za aktivno dejanje zoper drugo osebo in zaradi tega tudi policist nima zakonskih pooblastil za ukrepanje zoper te osebe. Beračenje opredeljuje Zakon o varstvu javnega reda in miru (9. člen ZJRM-1) ter postane prekršek, če kršitelj na vsiljiv ali žaljiv način nekoga nadleguje in zahteva, da mu izroči denar ali druge materialne dobrine. Globa za tovrstno kršitev znaša 41,73 evra.