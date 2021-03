Prijavil krajo 100 tisočakov vrednega avta, ugotovitev policije šokantna

Kriminalisti PU Koper so zoper 42-letnega državljana Hrvaške na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma krive ovadbe. Septembra 2019 je PU Koper prijavil, da mu je neznanec na enem od parkirišč na območju občine Piran ukradel mercedesa (razred G), vrednega okoli 100.000 evrov, ki ga je za več dni najel v Nemčiji. Koprski kriminalisti so ugotovili, da so navedbe lažne.Iz zbranih obvestil in dokazov izhaja, da je prijavitelj tatvine vozilo v nasprotju z določili najemne pogodbe iz Nemčije dva dneva pred prijavo avto z namenom protipravne prilastitve odpeljal na območje Hrvaške in ga s tem zatajil na škodo nemškega podjetja, pri katerem ga je najel. Zatem je prijavil lažno tatvino vozila na območju Slovenije. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do dveh let ali pa denarna kazen.O ugotovitvah so koprski kriminalisti v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja obvestili tudi varnostne organe Nemčije, da bi sprožili ustrezne postopke zoper 42-letnika zaradi utemeljenega suma protipravne prilastitve vozila.Vozilo je še predmet mednarodnega iskanja.