Prijatelji se poslavljajo od matere treh otrok: Neža, počivaj v miru

Mnoge je pretresla novica, da so gore vzele še eno življenje. 39-letna, mati treh otrok, turna smučarka, triatlonka, zobozdravnica iz Škofje Loke, je na turni smuki s Storžiča zdrsnila v smrt. Od nje se na spletnih omrežjih poslavljajo številni prijatelji in znanci.Nekaj jih objavljamo (nelektorirano):• »...Petek...dan, ko sem jokala dvakrat.. Sredi dneva sem izvedela za novico, da je ena od naših mamic Omine družine... izgubila svoje mlado življenje...To, da je pred tem počela stvari, ki jih je oboževala...nikakor ne odtehta dejstva, da so moji čofotalčki ostali brez mamice.. Moja empatija ob takih priložnostih dobi največji negativni prizvok in bolečina, ki jo čutim mi vzame glas.., srce se stisne in spet sem otrok...tokrat otrok, ki je izgubil mamico.....Neža...nikoli ne bom pozabila naših skupnih vodnih druženj.., tega, da si se kot odlična športnica prepustila mojemu vodenju, popolnoma zaupala v moje znanje in izkušnje.., ter vedno iz sebe in tvojih...ter malo mojih čofotalčkov izvabila maksimum. Tvoj nasmeh je bil nalezljiv in zate je vedno izgledalo vse tako preprosto in enostavno, da sem te resnično občudovala.. in si nemalokrat želela, da bi ti bilo več mamic podobno, čeprav vem, da imamo vsi svoje šole.....Vem, da si nisi niti v sanjah predstavljala takega zaključka izleta.., a upam in verjamem, da si bila na svoj zadnji dan tukaj...srečna...in da ce bi lahko izbirala...bi si za zadnji dih verjetno izbrala gore, prav tako, kot bi si sama izbrala morje.....Počivaj v miru Neža Osovnikar...dokler nas valovi ponovno ne naplavijo skupaj...na katerem koli morju ali vodi ze..Iskreno sožalje vsem bližnjim...,« je zapisala Irena.• »Za vedno se je poslovila Neža Osovnikar, vsestranska športnica in redna udeleženka Teka štirih mostov. Pogrešali jo bomo.«• »Današnji dan je zavit v črnino. Odšla je čisto prezgodaj. Letos bi praznovala 40 let. Brez besed sem, s solzami v očeh. Čeprav se nisva videli kar nekaj let, sva pa skupaj preživeli lepo otroštvo. Pogrešala bom njen lep nasmeh. Počivaj v miru,« je zapisala Tina.• »Neža Osovnikar je bila mega zobozdravnica. Njena pacientka sem in vsa naša družina. Kako tragično. Hudo mi je zanjo in njene bližnje,« se je od pokojne poslovila Vesna.• »Je človek in je Človek. Neža je bila slednje. Nepozabna druženja med našimi sončki. Enkrat mi, enkrat oni. Močna vez. Pristna, srčna, neverjetna. Kako boli!Ostal bo večni zakaj?! Neža uživaj tam, kjer si iskala meje. Zate ni meja. Leti nad mavrico, mi te bomo neizmerno pogrešali...,« piše Jalen.• »Ne morem dojeti draga Neža, bili ste moja zdravnica in prijateljica. Pogrešali vas bomo,« se glasi še en zapis.