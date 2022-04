»Zavestno sem to izbrisal iz spomina, ker sem bil preveč šokiran.« To je bila posledica tako grozljivega in žalostnega prizora, na katerega je 19. marca lani nekaj čez 12.20 v gozdu pri Zgornjih Duplicah naletel Stanislav F. »Slavc, Slavc,« je najprej poklical 77-letnega Stanislava Knaflja, a ker ni dobil odgovora, je stopil še do njegovega bivalnika. Ko ga je še enkrat poklical po imenu, je zaslišal njegovo stokanje: »A, a, a.« Zavestno sem to izbrisal iz spomina, ker sem bil preveč šokiran. Roke in noge je imel zvezane, zaradi česar se sploh ni mogel pr...