Prijatelja pustil umreti v Dravi

Dobrih pet let je trajala sodna kalvarija, ki so jo morali prestajati starši pokojnega 33-letnega Martina Rogine, Slavica in Peter Rogina, da so krvnika njunega sina na tretjem sojenju obsodili. Nič manj lahko ni bilo niti 52-letnemu obtoženemu Petru Vravniku, ki pa so mu v tretjem poskusu izrekli precej nižjo kazen. Sodni senat, ki mu je predsedovala Mateja Kamenšek Gornik, ga je včeraj spoznal krivega povzročitve smrti iz malomarnosti in ga obsodil na leto in štiri mesece zapora. A istočasno je senat dopustil, da bo lahko obsojeni Peter Vravnik kazen prestajal na odprtem oddelku mariborskega zapora na Rogozi.Tokrat bistveno ...