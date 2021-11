Prijatelja pokončal s sekiro, ko je bil ta v postelji

Obtožen je bil umora, grozilo mu je do 30 let zapora, včeraj pa je bil 48-letni Idrijčan Štefan Mavri na novogoriškem okrožnem sodišču obsojen na 10 let zapora, saj je, kot je sklenil sodnik Igor Majnik, storil kaznivo dejanje uboja. Nad svojega 55-letnega prijatelja Petra Mohoriča oziroma Pepča, kot so ga klicali znanci, se je v žrtvinem stanovanju v središču Spodnje Idrije s sekiro spravil neugotovljenega dne med 8. in 12. marcem letos. Napadel ga je v trenutku, ko je bil ta v postelji. S topim delom kovinskega dela sekire ga je po glavi dvakrat tako močno udaril, da je bil huje poškodovan. ...