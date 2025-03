Na pravdnem oddelku kranjskega sodišča se nadaljuje odškodninska pravda, v kateri družina pokojnega gorskega tekača in turnega smučarja, 34-letnega Jureta Ribnikarja, za 46.000 evrov toži njegovega prijatelja, alpinista in tekmovalnega turnega smučarja Nejca Kuharja, s katerim sta bila skupaj na turi na Spodnji Rokav, na kateri se je Jure smrtno ponesrečil. Zgodilo se je poleti 2019 v alpinistični smeri Potočnik-Tominšek, katere težavnost je ocenjena s stopnjo od 1 do 2 po alpinistični lestvici od 1 do 11, kar pomeni, da plezalsko ni zahtevna, da ne gre za pravo plezanje, ampak poplezavanje, ...