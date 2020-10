Pijan kot čep kršil policijsko uro, plačal bo vrtoglavo kazen

V noči na torek so policisti policijske postaje Šentjernej v Starem sejmišču ustavili 28-letnega voznika VW pola. Ugotovili, da voznik iz Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,92 miligrama alkohola, poroča PU Novo mesto.



Brežičan je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitve zakona o nalezljivih boleznih so mu izdali plačilni nalog v znesku 1720 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Avtomobil so mu zasegli in plačilni nalog izdali tudi potnici, ki je prav tako kršila določila zakona o nalezljivih boleznih.