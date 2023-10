Prihiteli so na pomoč, a mu niso več mogli pomagati

Danes ob 8.51 se je v Dolenji vasi pri Polhovem Gradcu v občini Dobrova - Polhov Gradec prevrnil traktorist in ostal ukleščen pod traktorjem, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana, PGD Dvor in PGD Polhov Gradec so s tehničnim posegom izvlekli traktorista, traktor postavili nazaj na kolesa, odklopili akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Oseba je žal preminila.