Pridržali so ga v petek, nato še v soboto

Policisti so poročali o več razgrajačih. Tako so v Celju kar dvakrat pridržali 47-letnega kršitelja javnega reda in miru. V petek je pod vplivom alkohola in prepovedanih drog vznemirjal prodajalke ene od celjskih trgovin in goste sosednjega gostinskega lokala. V soboto je javni red in mir kršil še v gostinskem lokalu v središču Celja.

»V obeh primerih smo ga pridržali do streznitve in mu izdali plačilna naloga,« so pojasnili na PU Celje. V soboto so pijanega kršitelja obravnavali tudi na Ravnah na Koroškem, kjer se je 38-letnik v gostinskem lokalu znašal nad zaposlenimi, ki mu zaradi vidnih znakov alkoholiziranosti niso hoteli postreči alkohola.

Koprski policisti pa so v pridržanje odpeljali 45-letnega moškega, zaradi katerega so jih v noči na nedeljo, ob 1.34, na pomoč poklicali iz gostinskega lokala v Kopru. Ker ni prenehal kršiti javnega reda in miru niti po prihodu policistov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva. V Neverkah pa sta se popoldne sprla soseda. Policisti bodo zaradi groženj eden drugemu oba ovadili, sporočajo s PU Koper.