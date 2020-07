Pričanje reševalca: »Odtrgane roke, noge, glava obrnjena za 180 stopinj«

V sredo so dele Slovenije. Toča je povzročala škodo tako na pridelkih, strehah kot vozilih . V primerih hudih neurij se večkrat dogaja, da vozniki v strahu za svoja vozilu pa tudi zaradi slabe vidljivosti ustavljajo svoje jeklene konjičke pod podvozi, tudi avtocest, kar pa je smrtno nevarno.Ker številna opozorila očitno ne zaležejo, je skupina Ustvarimo Reševalni PAS na avtocestah delila zapis reševalca Zdravstvenega doma Logatec, v katerem zelo nazorno opiše, kaj se lahko zgodi zaradi ustavljenih vozil na avtocesti ali pa naletov na pešce na avtocesti. »Kri, možgani, kosti, odtrgane roke, noge, glava obrnjena za 180 stopinj, levi gleženj pod desno ramo???!!! (pa so to stvari, ki sem jih jaz videl do danes-kaj šele, če bi se nas zbralo nekaj deset takih iz omenjenih poklicev?),« našteva samo nekatere stvari, ki jih je med svojim delom videl sam.Preberite tudi:Nato pa opiše, kaj se zgodi v primeru smrti:»Pa ok, si ustavil in nabil te je voznik (ki, po tvojem začudenju, ni predvideval, da ti stojiš pod nadvozom, na prehitevalnem pasu AC, ker te skrbi, da ti zavarovalnica nebi popravila tistih 5 luknjic)-ti umreš:-pride NMP-pregleda truplo, potrdi smrt (3 člani ekipe)- pridejo policisti- pregledajo truplo, preiščejo truplo, da pridejo do dokumentov, raziskujejo kaj se je zgodilo, kje si stal,zakaj si stal, kdo te je nabil, kam te je odbilo in si trudijo ustvarit sliko zadnjih 5 sekund tvojega življenja, navsezadnje gredo do tvojih svojcev in jim sporočijo novico (vsaj 10 udeleženih policistov)- pridejo gasilci, pregledajo avto, če si bil res sam noter, pomagajo policistom pri ogledu kraja dogodka, čakajo 2 ali 3 ure, da reče preiskovalni sodnik, da te lahko izrežejo iz vozila (10 gasilcev)-pridejo pogrebniki, te dajo v vrečo, z njo v plastično trugo, poiščejo, če je kje še kaj tvojega (3 pogrebniki)- pa ta, ki (po tvojem začudenju) ni vedel, da boš ti tam stal z avtom pod nadvozom, na prehitevlnem pasu--misliš, da bo šel na kavo s kolegi po dogodku? Ne bo--imel bo težave s prebolevanjem dogodka-kaj pa tvoji?? Ljubica, žena, otroci, starši, bratje, sestre? jim bo ok?«Na koncu še svetuje, kako ukrepajte, če vas med vožnjo po avtocesti ujame hudo neurje. Zavijte z avtoceste in nadlajujte pot po lokalnih cestah. Pravočasno poiščite zavetje; bencinsko črpalko, garažne hiše,... svetuje in dodaja, da neurja ne trajajo pet ur. Ob tem pa še najbolj pomemben poudarek: Ne čakajte, da neurje mine tam, kjer ne smete čakati, pa ne zaradi zagrožene kazni, ampak zato, ker je smrtno nevarno.