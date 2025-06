Priča preveč pijana, da bi se česa spomnila, Miodrag hodil v Slovenijo iskat punce

Na okrajnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Dinu Muzaferoviću - Cezarju, ki mu tožilstvo očita, da se je 11. junija 2018 pri Petrolu ob Celovški cesti v Ljubljani policistom predstavil s ponarejenim hrvaškim vozniškim dovoljenjem na ime Bruno Fabijanić. Z očetom se je tistega dne odpravil v Ljubljano, kjer je bil dogovorjen s prijateljem Miodragom Mijanovićem. Kranjski kriminalisti naj bi ga zasledovali že vso pot iz Kranja, saj je bila tedaj za njim razpisana Interpolova tiralica. Že med potjo je videl, da ga policisti zasledujejo v rdeči mazdi, kriminalisti pa so ga aretirali le nekaj trenutkov po tem, ko ga je oče odložil na Petrolu, je povedal Cezar.

Zagovornik nasprotoval videokonferenci

Sojenje je zaradi kadrovske stiske v mariborskem zaporu, kjer je priprt zaradi suma, da je povezan z likvidacijo Satka Zovka, potekalo prek videokonference, čemur je njegov zagovornik Miloš Zarić nasprotoval. Kršena naj bi mu bila pravica do neposrednosti, obramba je omejena, kaj lahko prinese s seboj v zavod, je našteval, a je sodnica njegove navedbe s sklepom zavrnila »iz razlogov ekonomičnosti in smotrnosti, saj je nujno, da se obravnava opravi«.

Načrtoval pobeg Dino Muzaferović - Cezar je trenutno v več kazenskih postopkih, in sicer zaradi izsiljevanja, ponarejanja listin in likvidacije Satka Zovka. Pred kratkim je odjeknilo, da naj bi načrtoval napad na mariborski zapor in celo pravosodne policiste, da bi lahko pobegnil iz zapora.

Kot prvega je prek videokonference zaslišala hrvaškega državljana Fabijanića, ki je med drugim povedal, da se nič ne spominja, da je hodil v Slovenijo na zabave in iskat punce, da je pijan velikokrat izgubil tako vozniško dovoljenje kot potni list in tudi ključe stanovanja. Obtoženca ne pozna, prav tako se ni spomnil, da bi v Ljubljani spoznal družbo žensk in treh moških in bi se potem z njihovimi avtomobili vozili naokoli in bi v tujem avtu pozabil potni list. Tako je namreč povedal policistom na Reki.

Pričal je tudi nekdanji kriminalist Zvonimir Cvetko Damijanović, ki zaradi groženj v drugih primerih ni želel razkrivati svojih osebnih podatkov. »Kranjska mobilna policijska enota je osumljenca tistega dne pripeljala na PP Šiška zaradi suma, da ima pri sebi ponarejena dokumenta, vozniško dovoljenje in potni list, na ime iste osebe, a z različnimi fotografijami. Napisal sem uradni zaznamek in zadevo predal na sektor kriminalistične policije. To je vse, kar sem imel s to zadevo,« je navajala priča.

»31. julija 2018 smo dobili dva dokumenta, hrvaški potni listi in hrvaško vozniško dovoljenje. Oba dokumenta smo pregledali in ugotovili, da je sporni potni list pristen in skladen z originalnim potnim listom Hrvaške, ki ga imamo v svoji zbirki. Vozniško dovoljenje pa se je z našim originalnim vzorcem razlikovalo, bilo je prirejeno, predelano oziroma ponarejeno,« je povedala priča Aljoš Rozman iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Sojenje se bo nadaljevalo septembra.