Pri zasebnem vrtcu zbil invalidko, policija prosi za pomoč

Včeraj okoli 11.35 ure se je v križišču Mladinske ulice in Strossmayerjeve ulice v Mariboru, pri zasebnem vrtcu Želvica, zgodila prometna nesreča med neznanim voznikom kombija in peško na posebnem prevoznem sredstvu - invalidskem vozičku, pri čemer je nastala materialna škoda.



»Zaradi razjasnitve prometne nesreče prosimo udeleženega voznika kombija in morebitne priče, da se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117 v Mariboru ali pokličejo na tel. številko 113 oz. 02 4502030,« naprošajo policisti.

