Policisti PU Celje so v zadnjih 24 urah obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami, dve z lažjimi in šest z materialno škodo. Dvema voznikoma so zasegli vozili, ker nista izpolnjevala pogojev za vožnjo.

V torek ob 10.20 je v Šmarju pri Jelšah 51-letna voznica osebnega vozila med vzvratno vožnjo na parkirišču trčila v 89-letno peško. V nesreči se je peška huje poškodovala, zato so jo reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico. Voznico bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Nekaj pred 23. uro so v Štorah obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 23-letni voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Voznik je vozil pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0,62 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje, saj je s povzročitvijo prometne nesreče neposredno ogrožal življenje 21-letnega sopotnika v vozilu.

Policisti enote avtocestne policije v Celju so konec tedna na avtocesti ugotovili več cestnoprometnih kršitev voznikov. V petek, 5. 8. 2022, so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je med vožnjo po smernem vozišču z dvema označenima prometnima pasovoma ali več vozil po sredini prometnega pasu in med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu. Voznika so ustavili in ugotovili, da je državljan Francije vozil osebno vozilo brez vozniškega dovoljenja, vozilo ni bilo registrirano in ni imelo brezhibno delujočih predpisanih delov ter opreme. Državljan Francije je vstopil v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za vstop. Vozniku so vozilo zasegli in ga privedli k dežurnemu sodniku za prekrške, ki mu je izrekel globo 1.500 evrov.