Med vzvratno vožnjo huje poškodoval starejšo peško

V ponedeljek dopoldne so policiste obvestili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na Lapajnetovi ulici v Idriji, kjer je 25-letni voznik manjšega tovornega vozila med vzvratno vožnjo zadel starejšo peško in jo huje poškodoval.

Voznik se med vzvratno vožnjo ni prepričal, ali lahko to stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa, in je z zadnjim delom vozila zadel peško, ki je zato padla in se predvidoma huje poškodovala.

Poleg policistov so na kraju posredovali gasilci PGD Idrija in reševalci ZD Idrija, ki so jo po nudeni oskrbi na kraju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti PP Idrija bodo po vseh ugotovljenih dejstvih ustrezno ukrepali, poroča PU Nova Gorica.