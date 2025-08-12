Pri Vranskem se je smrtno ponesrečil 22-letni Adnan

Pisali smo, da se je v soboto okrog poldneva na cesti, ki povezuje Trojane in Vransko, pripetila huda nesreča, v kateri je življenje izgubil 22-letnik. Šlo je za državljana Bosne in Hercegovine Adnana Mahmutagića, za katerim žalujejo družina, prijatelji, sodelavci ter rojaki iz njegovega domačega Cazina.

»Adnana so vsi poznali kot vedrega, delavnega in vedno nasmejanega mladeniča, vest o njegovi veliko prezgodnji smrti pa je pretresla vse, ki so ga poznali,« so na portalu Cazin.net zapisali užaloščeni krajani, ki jih je tragedija povsem pretresla.

Kako zelo priljubljen in ljubljen je bil Adnan, je razvidno tudi iz objav na družabnih omrežjih, v katerih se od mladeniča poslavlja ogromno ljudi, njegovim bližnjim pa izrekajo sožalje.