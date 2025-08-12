TRAGEDIJA

Pri Vranskem se je smrtno ponesrečil 22-letni Adnan

Nesreča se je zgodila v soboto okrog poldneva.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images

B. K. P.
12.08.2025 ob 15:34
12.08.2025 ob 15:34
B. K. P.
12.08.2025 ob 15:34
12.08.2025 ob 15:34

Poslušajte

Čas branja: 0:57 min.

Pisali smo, da se je v soboto okrog poldneva na cesti, ki povezuje Trojane in Vransko, pripetila huda nesreča, v kateri je življenje izgubil 22-letnik. Šlo je za državljana Bosne in Hercegovine Adnana Mahmutagića, za katerim žalujejo družina, prijatelji, sodelavci ter rojaki iz njegovega domačega Cazina.

»Adnana so vsi poznali kot vedrega, delavnega in vedno nasmejanega mladeniča, vest o njegovi veliko prezgodnji smrti pa je pretresla vse, ki so ga poznali,« so na portalu Cazin.net zapisali užaloščeni krajani, ki jih je tragedija povsem pretresla.

Kako zelo priljubljen in ljubljen je bil Adnan, je razvidno tudi iz objav na družabnih omrežjih, v katerih se od mladeniča poslavlja ogromno ljudi, njegovim bližnjim pa izrekajo sožalje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča smrt Vransko

Priporočamo

Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nevarni trend že v Sloveniji, v UKC opozarjajo na povečano število bolnikov
Pri Vranskem se je smrtno ponesrečil 22-letni Adnan

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nevarni trend že v Sloveniji, v UKC opozarjajo na povečano število bolnikov
Pri Vranskem se je smrtno ponesrečil 22-letni Adnan

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.