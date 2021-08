Pri vožnji v hrib se je prevrnil na streho, pri čemer je voznik umrl

Nekaj po 14. uri so bili na Policijski upravi Celje obveščeni o prometni nesreči na območju Kozjega vrha nad Dravogradom, v kateri je umrl voznik kmetijskega traktorja.



69-letni voznik kmetijskega traktorja je vozil po dovozni cesti v hrib in zapeljal levo ter se prevrnil. Voznik je padel iz kabine ter na kraju zaradi poškodb umrl. Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče, so sporočili s PU Celje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: