Pri voznici, ki je bežala pred policisti, našli mamila, a to je bil le eden od njenih grehov

Bilo je prejšnjo sredo, ko so policisti obravnavali prometno nesrečo med Prvačino in Dornberkom, kjer je 37-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala z vozišča v obcestni jarek. Še pred tem so jo ustavljali z modro lučjo in zvočnim znakom, a jih ni upoštevala.

Ovadili jo bodo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Namesto da bi ustavila, je pospešila proti Dornberku in v blagem levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, zaradi česar jo je zaneslo z vozišča na njivo, od tam pa v bližnji jarek, kjer je vozilo obstalo.

Prometni policisti so zoper voznico zaradi več kršitev prometnih predpisov podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, saj je brez veljavnega vozniškega dovoljenja vozila neregistrirano vozilo, na njem so bile nameščene druge registrske tablice, odklonila je hitri test na prepovedane droge in tudi strokovni pregled. Povrhu je vozila z neprilagojeno hitrostjo, na znake policistov pa ni ustavila. Vozilo so ji zasegli.

A tukaj še ni konec njenih grehov, saj so novogoriški kriminalisti na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici opravili hišno in osebno preiskavo njenega vozila in stanovanjskega objekta. Našli in zasegli so manjšo količino snovi oziroma rjavo grudasto snov in belo kristalno snov – sumijo, da gre za heroin in amfetamine –, gotovino in druge naprave (tehtnica, elektronske naprave), ki jih uporabljajo za nadaljnjo preprodajo prepovedanih drog.

Zaseženo snov so poslali v analizo. FOTOGRAFIJI: Pu Nova Gorica

Zasežene snovi in druge predmete so poslali v nadaljnjo analizo. Žensko bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.