Pri vhodu je pristopil do nje in ji jo iztrgal

V petek okoli 15. ure je pri vhodu v stanovanjski blok v Kočevju do ženske pristopil neznanec, ji s silo strgal torbico z ramena in zbežal. Oškodovanko, ki je padla in se lažje poškodovala, so z reševalnim vozilom odpeljali v nadaljnjo oskrbo.



Moški je povzročil za okoli 100 evrov škode. Policisti zadevo preiskujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Policija je zapisala, da je bil moški oblečen v rdeče-moder kombinezon, je svetlejših las, na obrazu pa je imel zaščitno masko.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: