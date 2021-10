Pri Velikih Laščah strašna nesreča: trčila motorno kolo in vlak

Danes ob 12.31 sta v bližini naselja Dolnje Retje, občina Velike Lašče, trčila vlak in motorno kolo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, oskrbeli poškodovanega do prihoda reševalcev NMP in s tehničnim posegom izvlekli motor izpod vlaka, poroča uprava za zaščito in reševanje.