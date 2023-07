Pri umorjenem našli pol kile kokaina

Preprodajalec prepovedane droge Nejc Sernel iz Zasavja za 39. rojstni dan ni dobil darila, ki bi si ga lahko želel. Koprsko okrožno sodišče mu je na vnovičnem sojenju izreklo leto in sedem mesecev zapora za hrambo 499,48 grama kokaina. Tega so, kot je znano, našli pri umorjenem Darju Grmeku.

Darjo Grmek FOTO: Facebook

Če 57-letnika drugega aprila lani v njegovi hiši v Kobjeglavi 45 ne bi našli grozovito umorjenega, bi bil Sernel bržkone na prostosti ter se nadalje »preživljal s preprodajo droge«, kot je njegov način preživljanja opisala koprska državna tožilka Ika Leban.

Darja Grmeka so mrtvega našli na njegovem domu v Kobjeglavi. Foto: Marko Feist

Zgodba o drogah in njihovi preprodaji, zajetnih vsotah denarja, upnikih in domnevnih dolžnikih je prišla na dan aprila lani. Krvav konec je dočakal preprodajalec mamil Grmek, menda ubit iz koristoljubja. Grozovito naj bi ga umoril 60-letni Adriano Petelin, po rodu iz italijanskih Mavhinj, ki je pri njem kupoval drogo, svoji domnevni žrtvi pa naj bi bil dolžan zajetno vsoto denarja. Če gre verjeti govoricam, 180.000 evrov. Namesto da bi mu denar vrnil, naj bi ga ob izteku roka za vračilo prišel zaklat, so prepričani preiskovalci. Z nožem in vrtnimi škarjami naj bi ga zabodel 25-krat in ga trikrat porezal po glavi, vratu, prsnem košu in hrbtu. Zaradi obsežne krvavitve mu je odpovedalo srce. Petelina obravnavajo na istem sodišču, kjer so sodili Sernelu, grozi mu do 30 let zapora, krivdo in motiv je zanikal.

Krivdo ves čas zanikal

Preiskovalci, ki so temeljito prečesali kraj umora, so pri umorjenem našli paleto različnih prepovedanih drog, med njimi kokain s Pujso Pepo, zapakiran v paket. Na koncu lepilnega traku je bil prstni odtis Sernela, ki so ga že imeli v bazi. Nejc je bil zaradi poldrugega kilograma droge leta 2019 obsojen na leto in pol ječe.

Adriano Petelin, obtožen umora Darja Grmeka, očitke zanika. FOTO: Moni Černe

Oteževalna okoliščina je bila predkaznovanost, olajševalna pa, da ni dokazov, da je kar koli prodajal.

Zaporov je Sernel vajen, tudi sodišč, kjer pa krivdo tradicionalno zanika. V Kobjeglavi da ni bil nikoli, umorjenega pa da sploh ni poznal. Biološka sled, ki se je znašla na lepilnem traku, da ni njegova, je obramba poskusila prepričati senat, ki mu je predsedovala sodnica Polona Trebežnik Šlibar. Njegov zagovornik Branko Gvozdić je v obravnavanem primeru očrnil delo Nacionalnega forenzičnega laboratorija, češ da niso neodvisni, in koprskih kriminalistov, ki naj bi DNK Sernelu podtaknili.

Najdena količina presega osebno uporabo

Tožilstvo je prepričano, da mu je bila krivda dokazana. Količina zasežene droge zadostuje za 2400 odmerkov. »S preprodajo droge se preživlja in je dokaj visoko v preprodajni verigi. Sernel bo kazniva dejanja ponavljal,« je v sklepni besedi izpostavila državna tožilka ter poudarila, da je takoj, ko je prišel iz zapora (oktobra 2021), preprodajo nadaljeval do 21. aprila lani.

Že več kot eno leto je od grozljivega umora v Kobjeglavi. FOTO: Marko Feist

»Zapor ga ni spametoval, do svojih dejanj ni kritičen,« je povedala, zaradi ponovitvene nevarnosti pa predlagala pripor do pravnomočnosti sodbe. »Ukrep je nujen za zdravje in življenja odvisnikov,« je opozorila in predlagala, da ga sodišče obsodi na tri leta zapora. »Glede očitkov tožilstva, da naj bi se ukvarjal s preprodajo, odgovarjam, da v hišni preiskavi niso našli sledi droge, pripomočkov za pakiranje ali denarja, ki izvira iz kriminalnih aktivnosti,« je navedel obtoženi.

Zadnjo besedo je imelo sodišče. Spoznali so ga za krivega, da je neugotovljeno kdaj, med začetkom oktobra 2021 in začetkom aprila 2022, zaradi prodaje hranil 499,48 grama kokaina, ki je bil nato najden pri Darju Grmeku v Kobjeglavi. Sodbo v imenu ljudstva je razglasila predsednica tričlanskega senata.

Odvetnik Branko Gvozdić FOTO: Dejan Javornik

Ni mogoče, da bi imel toliko kokaina zgolj za lastno uporabo, saj količina močno presega osebno uporabo, je v obrazložitvi sodbe navedla sodnica. Oteževalna okoliščina je bila predkaznovanost, olajševalna pa, da ni dokazov, da je kar koli prodajal. Obsojen je bil na eno leto in sedem mesecev zapora, vanj se všteje čas, prestan v priporu, kjer je od avgusta lani, sodišče mu je podaljšalo pripor. Ker je navedel, da je delal v gostinskem lokalu svojega dekleta, bo moral plačati stroške postopka, nagrado zagovornika ter takso v višini 350 evrov.