Pri Trebnjem: na ovinku s šolarji na bok

Dobro poznavanje nevarnega odseka, dolgoletne vozniške izkušnje in pravilno reagiranje v kritičnem trenutku so bili ključni, da se ponedeljkova prometna nesreča šolskega avtobusa na regionalni cesti Šahovec–Dobrnič ni končala s hujšimi poškodbami tako otrok kot voznika.

Želel se je izogniti trku v drevesa, zato naj bi se tudi prevrnil.

»To je bila sreča v nesreči,« danes, ko se ozre na tisti dan, pove ravnatelj Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc. Štirje učenci OŠ Trebnje in še eden iz podružnice te iste šole v Dobrniču so nesrečo doživeli v jutranjih urah, ko jih je 68-letni voznik avtobusa peljal v šolo. Pri vožnji po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku, kot so ugotovili policisti, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste naravnost in se prevrnil. Glede na vse skupaj je res pravi čudež, da se ni poškodoval prav nihče.

Ravnatelj Rado Kostrevc pravi, da je šlo za veliko srečo v nesreči. FOTO: Bojan Rajšek

»Voznik je takoj po nesreči razbil zadnje steklo na avtobusu in vse otroke spravil na varno,« nam je povedal Kostrevc. V kritičnih trenutkih tik pred nesrečo pa je želel storiti vse, da se ne bi zaletel direktno v drevesa. Zato naj bi se avtobus na koncu tudi prevrnil. Po cesti navzdol je voznik, kot so po ravnateljevih besedah povedali otroci, vozil počasi in previdno, saj zelo dobro pozna vse pasti tistega odseka. Po informacijah spletnega portala Dolenjska News je bila hitrost vožnje avtobusa vsega skupaj 12 kilometrov na uro (na PU Novo mesto so sicer kot vzrok za nesrečo navedli neprilagojeno hitrost, a so dodali, da okoliščine še preverjajo).

Le ena učenka tožila o bolečinah

Ravnatelj je povedal, da je za avtobusom peljala mama enega od učencev, ta je po nesreči vse otroke pripeljala v šolo. Vse učitelje, ki so v ponedeljek imeli stik s temi učenci pri pouku, pa so obvestili, naj jih spremljajo, če bi morda začutili, da imajo kakšne zdravstvene težave. V šoli je ostala tudi učenka, ki je omenila bolečine v rami oziroma roki in nogi. Ker v torek bolečina ni ponehala, so jo starši odpeljali na zdravniški pregled.

Odsek bo kmalu varnejši

Na občini so se odločili, da po dogodku takoj stopijo v akcijo oziroma da bo izvajalec javne gospodarske službe vzdrževanja cest zaradi preprečitve dodatnih nesreč na tem mestu v dolžini 70 metrov izvedel »ohrapljevanje obrabne plasti asfalta za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti«. »Situacijo bomo pozorno spremljali, in če bo treba, bomo izvedli dodatne ukrepe za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti,« je za Dolenjska News v sredo povedal župan Trebnjega Alojzij Kastelic. Po naših podatkih so prve delovne stroje pripeljali že včeraj. O odseku ceste je župan še razložil, da poteka skozi gozd: »Zaradi tega so cestne površine po padavinah pogosto dlje spolzke. Razmere dodatno poslabša vzdolžni potek ceste, ki je tukaj zelo strm.«