Pri testiranju vozila prišlo do prometne nesreče

V četrtek popoldne so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na cesti Bate–Kanalski Vrh, kjer je bila postavljena ustrezna cestna zapora zaradi treninga relija oziroma testiranja tekmovalnega vozila. Voznik (48) je med vožnjo v desni ostri ovinek zapeljal s ceste in se zaletel v skalo ob vozišču. V nezgodi sta se on in sopotnik (51) lažje poškodovala, organizatorji pa so ju odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



Prometni policisti bodo dogodek v prometu zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.

Komentarji: