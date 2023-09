Pri švercanju migrantov ujeli Rusa in Turka

V petek zgodaj popoldne so policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje na avtocestnem počivališču Grič kontrolirali 43-letnega državljana Rusije, ki je v vozilu peljal še sedem državljanov Rusije, za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. 43-letnika so pridržali in so ga kazensko ovadili, druge pa odpeljali v postopek na policijsko postajo za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v soboto popoldne na bencinskem servisu Obrežje kontrolirali italijanskega audija, ki ga je vozil 23-letni državljan Turčije z urejenim statusom v Italiji. V postopku so ugotovili, da prevaža še dva državljana Turčije, ki nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo. 23-letnika so kazensko ovadili.