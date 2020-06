V soboto ob 16.35 se je pri soteskanju v kanjonu Sušec v občini Bovec poškodovala ena oseba. Posredovali so gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovano osebo na kraju nesreče oskrbeli, nakar so jo z vitlom dvignili v helikopter SV, ki jo je v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah iz Brnika prepeljal v SB Jesenice, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.