S požarom sta se spopadla policista, potem še gasilci

Danes ob 2.20 je v kraju Dvor, občina Žužemberk, v gostinskem lokalu zagorelo v dimniku. Ogenj se je razširil na električno napeljavo ob dimniku, tramove, lesen strop ter del ostrešja.

Požar sta z gasilnimi aparati začela gasiti policista, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Dvor in Žužemberk. Odstranili so del stropa, leseni opaž in izolacijo, pogasili žarišča, očistili dimnik ter objekt pregledali s toplotno kamero. Gasilci PGD Dvor so do jutra ostali na gasilski straži, poroča uprava za zaščito in reševanje.