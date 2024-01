Pri sestopu z Vogla mu je zdrsnilo

Blejski policisti so bili v četrtek okoli 15.40 obveščeni o gorski nesreči, v kateri je 32-letni planinec pri sestopu z Vogla zdrsnil in se lahko poškodovan.

Planincu so na kraju pomoč nudili gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna helikopterska ekipa z Brnika. 32-letnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v zdravstveno ustanovo. Dodajajo še, da je bil primerno oblečen in opremljen za razmere in hojo v gorah. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.