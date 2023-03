To so fotografije s kraja nesreče: domačin umrl v letalu (FOTO)

Le lučaj od Šentjerneja, na Dobravici, je danes nekaj minut pred peto uro popoldne padlo ultralahko letalo, v njem pa je bil pilot, 54-letni domačin iz Šentjerneja. Padcu so sledili trije močni poki, letalo se je tudi vžgalo in v celoti zgorelo. Kaj je botrovalo nesreči, zaenkrat še ni znano, na kraju nesreče so še policisti, gasilci, preiskovalec za letalske nesreče, dežurna preiskovalna sodnica in dežurni tožilec.

Letalo strmoglavilo na travniku, le nekaj 10 metrov stran od stanovanjskih hiš. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda, Slovenske Novice

Kot smo izvedeli, je bil pokojni zelo izkušen letalec, je pa tik pred nesrečo krožil nad Šentjernejem, domačini pravijo, da je letel zelo nizko, ampak on je bil takšnih poletov vajen.

Letalo je padlo na travniku, kakšnih 50 metrov ene od hiš, je pa pred padcem oplazilo smreko in še eno drevo, ter še zapelo v leseno lopo.

