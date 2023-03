V soboto popoldne je Boris Jerele s svojim ultralahkim letalom krožil nad domačim Šentjernejem. Več krogov je naredil, kot že ničkolikokrat. »Stali smo zunaj in eden od družbe mu je pomahal. Pa je Boris pomahal nazaj. Tudi jaz sem mu pomahal in kolega je pripomnil, 'poglej, vidi nas'. Videl sem ga v obraz. Letel je mirno, nič ni bilo videti, da je kaj narobe, tudi kakšnih posebnih zvokov ni dajalo letalo, ki bi opozarjali, da je mogoče z letalom kaj narobe. Sem pa v tistem pomislil, da leti res nizko in da nekoliko podcenjuje višino. Ampak on je pogosto letel nizko, obvladal je ...