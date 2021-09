Pri Ptuju trčila tovornjak in avto. To so posledice (FOTO)

Voznika osebnega avtomobila so reševali gasilci. FOTO: 112 Ptuj

V ponedeljek ob 13.25 se je v naselju Spuhlja v občini Ptuj zgodila hujša prometna nesreča. Trčili sta osebno in tovorno vozilo.Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče, iz osebnega vozila rešili poškodovanega voznika, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine.Poškodovanega voznika so v nadaljnjo oskrbo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Ptuj.