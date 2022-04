Pri prodaji heroina zalotili 21-letnega Ljubljančana (FOTO)

Bežigrajski policisti so v torek na terenu zalotili 21-letnika, ki je drugi osebi prodal heroin. Pri njem so policisti v nadaljnjem postopku našli okoli 50 zavitkov s skupno okoli 100 gramov heroina in okoli 50 zavitkov s skupno okoli 23 gramov kokaina ter denar, za katerega se sumi, da izhaja iz prodaje drog. Po pridobljeni odredbi in opravljeni hišni preiskavi so našli še manjšo količino droge ter pripomočke za predelavo.

Moški je bil do sedaj že dvakrat pravnomočno obsojen zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, v četrtek pa je bil s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili iz PU Ljubljana.