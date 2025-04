Petnajstega novembra 2019 je bil zadnji dan, ko je Klemen Kadivec še lahko užival na svobodi. Policisti so ga takrat v Ankaranu aretirali po spodleteli ugrabitvi Žarka Tešanovića. Kot je znano, je bila žal takrat uspešna ugrabitev Danijela Božića. Tega so dva tedna pozneje na Gorenjskem našli brutalno umorjenega. V začetku leta 2023 je bil Kadivec zaradi protipravnega odvzema prostosti Božiću in poskusa tega kaznivega dejanja v primeru Tešanovića na koprskem okrožnem sodišču obsojen na šest let in pet mesecev zapora. A ko je zadevo pod drobnogled vzelo tamkajšnje višje sodišče, je sledilo pres...