Pri pokopališču zdrsnila 20 metrov v globel

Danes ob 11.50 je na poti proti pokopališču v Trbovljah občanka zdrsnila okoli 20 metrov v globel. Gasilci PGD Trbovlje mesto so jo rešili s pomočjo vrvne tehnike in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Trbovlje, poroča uprava za zaščito in reševanje.