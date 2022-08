Pri padcu si je zlomila hrbtenico: sodišče je poškodovani hčeri prisodilo 30 tisočakov

Ženska se je poškodovala leta 2015, ko jo je njena mati z avtomobilom zbila s škarpe, da je omahnila približno dva metra v globino in si zlomila dve prsni vretenci. Zavarovalnica, pri kateri je imela njena mati zavarovano odgovornost, ji je leta 2017 izplačala 23.000 evrov, vendar je hči menila, da je to premalo in da pravična denarna odškodnina za telesne bolečine, nevšečnosti, strah in zmanjšanje življenjskih aktivnosti znaša 54.000 evrov, zato je s tožbo zahtevala razliko (pa še 370 evrov stroškov v zvezi z zdravljenjem).

Višje sodišče ugotavlja, da odmerjena odškodnina ustreza pravnemu standardu pravičnega denarnega obliža. FOTO: Uroš Hočevar

Sodišče prve stopnje je zahtevku delno ugodilo in naložilo zavarovalnici plačilo 6243 evrov s pripadki, saj meni, da je primerna odškodnina za njeno nematerialno škodo 30 tisočakov, za preostalih 24 tisočakov pa je zahtevek zavrnilo in tožnici naložilo, da zavarovalnici povrne ustrezen del pravdnih stroškov. Zoper sodbo sta se pritožili tako tožnica, češ da se je njeno življenje po nezgodi drastično spremenilo in je odškodnina prenizka, kot zavarovalnica, ki je trdila, da je odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti previsoka.

A je višje sodišče sklenilo, da je glede na vse okoliščine sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da gre za srednje hud primer po tako imenovani Fischerjevi lestvici, zato da niso točne njene navedbe, da naj bi utrpela zelo hude poškodbe. Šlo je za zlom hrbtenice brez nevroloških izpadov in drugih pridruženih poškodb, poškodba pa se je zacelila z določenimi trajnimi posledicami.

Pri tem je sodišče upoštevalo tudi ugotovitve izvedenca, da se je ženska že od 2004. zdravila zaradi bolečin v vratu in križu, ki so bile posledica degenerativnih sprememb, in da vse bolečine in težave (torej tudi omejitve, ki sodijo v krog zmanjšanja življenjskih aktivnosti) le niso posledica nezgode. Glede na vse višje sodišče ugotavlja, da odmerjena odškodnina ustreza pravnemu standardu pravičnega denarnega obliža.