Pri osnovni šoli tovorno vozilo trčilo v 11-letno peško

Policiste postaje Novo mesto so v petek, 12. marca, okoli 13. ure obvestili o prometni nesreči v Birčni vasi.



Alenka Drenik poroča, da so opravili ogled in ugotovili, da je 31-letni voznik tovornega vozila vozil iz smeri Birčne vasi proti Stranski vasi in na prehodu na pešce pri osnovni šoli trčil v 11-letno peško, ki je prečkala cesto.



Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Povzročitelju nesreče so zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

