Pri občanu našli orožje (FOTO)

Policisti PP Ptuj so v torek na območju Ptuja opravili hišno preiskavo pri moškem, za katerega so sumili, da ima orožje brez ustreznih orožnih listin. Zasegli so mu več kosov strelnega in prepovedanega orožja, za katero ni imel ustreznih orožnih listin in dovoljenj.



Med hišno preiskavo so bili zaseženi tudi posušeni rastlinski delci in ročno zvite cigarete, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Po pridobljenih strokovnih mnenjih bodo policisti ukrepali z izdajo odločbe o prekršku zaradi kršitve določil zakona o orožju in zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

