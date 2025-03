Pri nečednem početju zalotili državljanki Romunije. Najpogosteje to delajo na tak način

V zadnjih dneh so bili celjski policisti večkrat obveščeni o osebah, ki pred trgovskimi centri, pred raznimi trgovinami in drugje, od občanov pobirajo različne prostovoljne prispevke. Trenutno najpogosteje sredstva zbirajo pod pretvezo, da je denar namenjen gluhonemim. V ta namen imajo pri sebi lažna potrdila in lažne sezname, ki jih ljudem ponudijo v podpis.

Zalotili državljanki Romunije

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v četrtek tako obravnavali dva takšna primera.

V prvem primeru so pri pobiranju prostovoljnih prispevkov pred eno od trgovin v Radljah ob Dravi zalotili 34-letno državljanko Romunije, ki je prispevke zbirala v imenu lažnega društva gluhonemih in z lažno listino. Izdali so ji plačilni nalog. V poznih večernih urah so v Podvelki izsledili vozilo v katerem so se vozili tujci, ki so pred tem na območju Dravograda, pred eno od trgovin zbirali prostovoljne prispevke. Tudi v tem primeru je bila goljufinja državljanka Romunije. 32-letni Romunki so prav tako izdali plačilni nalog.

Občane policisti pozivajo naj jih obvestijo, če opazijo osebe, ki na tovrstne načine zbirajo sredstva.