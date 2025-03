V ponedeljek v popoldanskem času je neznanka poskušala izvesti tatvino parfumov v vrednosti okoli tisoč evrov v eni od trgovin večjega nakupovalnega centra na Goriškem.

Zalotili so jo

Po sedaj zbranih podatkih je zaenkrat še neznanka s prodajnih polic v vrečko spravila več parfumov različnih blagovnih znamk in nato želela trgovino zapustiti ne da bi poravnala račun. Pri nečednem početju so jo zalotili uslužbenci trgovine. Neznanka jim je vrečko z izdelki izročila in s kraja zbežala. Policija je z zadevo seznanila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Novogoriški policisti primer preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja poskusa drzne tatvine.