Pri nasilnežu našli večjo količino orožja

Včeraj so policisti PP Gornja Radgona v sodelovanju s policisti PP Murska Sobota in enoto vodnikov službenih psov na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 50-letniku z območja UE Gornja Radgona zaradi suma, da nedovoljeno poseduje orožje in strelivo.



Zasegli so pištolo Pietro Beretta, malokalibrsko puško in 199 nabojev različnih kalibrov. Zaradi posedovanja orožja in streliva bodo policisti nadaljevali preiskavo. Policisti so moškega že prej obravnavali zaradi nasilja v družini, izrečen pa mu je bil tudi ukrep prepovedi približevanja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: