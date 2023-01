Pri naselju Srednja vas s ceste zletel v potok

V 48 urah se je na slovenskih cestah zgodilo 187 prometnih nesreč. Eden od udeležencev se je huje ranil, 13 lažje, v 173 nesrečah pa je šlo za materialno škodo. Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so 17 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa pridržali 5 voznikov.

Pri naselju Srednja vas, na cesti Podturn–Črnomelj, je v soboto ob 19.18 osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo ob potoku. Gasilci PGD Črnomelj so razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in postavili lovilna črevesa na gladino potoka.

V križišču Peruzzijeve in Jurčkove ceste v Ljubljani je ob 18.37 nesrečo povzročil voznik, ki je pri zavijanju izsilil prednost pred voznico. V trčenju se je voznica lažje ranila. Policisti so v postopku ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom mamil.

Na cesti Kozina–Petrinje je ob 17.28 osebno vozilo trčilo v divjega prašiča. Gasilci PGD Materija so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in razlito hladilno motorno tekočino posuli z absorbentom.

Na cesti med naseljema Mali Slatnik in Križe je ob 16.56 osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč policistom, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočin ter vozilo odmaknili z vozišča. Za ranjenca so poskrbeli reševalci.

V Spodnjih Škofijah je ob 16.54 osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka in rešili voznika iz vozila. Za ranjenca so poskrbeli reševalci.

Na hitri cesti med priključkom Vipava in predorom Tabor je ob 13.06 osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Ajdovščina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in očistili cestišče.

Voznica, ki je okoli 11. ure vozila iz smeri Spodnjega proti Zgornjem Jezerskem, je zapeljala na nasprotno vozišče in trčila v voznika, ki je pravilno pripeljal nasproti. Zoper voznico vodijo postopek.

V naselju Sveti Primož na Pohorju je ob 10.48 osebno vozilo zdrsnilo s cestišča. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom izvlekli vozilo na cestišče.

Na cesti Dolnji Slaveči–Kuzma je v petek ob 23.21 osebno vozilo zapeljalo s cestišča v potok in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, očistili cestišče in vozilo z dvigalom dvignili iz potoka.

Nekaj po 19. uri je na Celovški cesti voznik zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v voznico pred seboj, to je odbilo še v vozilo pred njo. Po trčenju je v vozilo povzročitelja trčil voznik, ki je vozil na prekratki varnostni razdalji za njim. V nesreči se je prvi povzročitelj lažje ranil, zoper oba sledi prekrškovni postopek.

Na avtocesti malo naprej od uvoza Kranj vzhod v smeri Karavank je okoli 16.30 voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo. Avto ni registriran.

V križišču Dunajske ceste in Posavskega ulice sta okoli 16. ure trčila voznica osebnega vozila in policist na nujni vožnji. Ugotovili so, da je policist s prižganimi lučmi in sireno zapeljal v križišče pri rdeči luči, pri tem pa spregledal voznico, ki je že zapeljala v križišče. V trčenju se je sopotnik v vozilu policije lažje ranil. Zoper policista so uvedli prekrškovni postopek.

Na Razlagovi cesti v Mariboru je ob 15.53 prišlo do prometne nesreče enega osebnega vozila. Gasilci JZ GB Maribor so s tehničnim posegom iz vozila rešili ranjenca ter ga predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem.

Na cesti Hotič–Litija sta ob 15.43 čelno trčili osebni vozili. Ugotovili so, da je voznik, ki je vozil proti Litiji, zapeljal na nasprotno stran. Oba voznika sta huje ranjena. Gasilci PGD Litija so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, iz vozila rešili osebi, reševalcem nudili pomoč pri oskrbi in prenosu, odklopili akumulatorja in posuli iztekle motorne tekočine.

Gorenjski prometniki so okoli 13. ure na avtocesti blizu cestninske postaje na Karavankah v smeri Ljubljane obravnavali voznika, ki je med prehitevanjem tovornega vozila s priklopnikom trčil v drsno ograjo in v bok vozil, ki jih je prehiteval. Izrekli so mu globo.