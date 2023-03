Pri naselju Lokve trčenje avta in motornega kolesa

Danes ob 11.34 sta na regionalni cesti Črnomelj—Črmošnjice pri naselju Lokve, občina Črnomelj, trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči Črnomelj pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, ki je bila prepeljana v SB Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.